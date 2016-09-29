Донецк, 29 сентября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. На Донетчине власти ДНР не будет отводить свои войска с линии соприкосновения, пока на фронте не установится режим прекращения огня. Об этом 29 сентября на пресс-конференции заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«Используется крупнокалиберное оружие. Вчера последний взрыв прозвучал в аэропорту. Стреляли из гаубиц Д-30. Пока устойчивого прекращения огня не будет, никакие силы никуда не уйдут. Ждем», — сказал Захарченко.

По его словам, ДНР уже готова к проведению праймериз 2 октября. «ДНР готова к праймериз на 100%. Все пройдет на высшем уровне», — заверил Захарченко.

Он также не исключил, что украинская сторона может организовать провокации в ходе голосования. «Но у нас есть спецслужбы. Все провокации будут либо предотвращены, либо пресечены на корню», — пообещал глава ДНР.

Ранее Минобороны ДНР заявило о готовности начать отвод сил от села Петровское (под Донецком) с 1 по 3 октября. «Начало разведения сил в Петровском запланировано ориентировочно с первого по третье октября. Точная дата пока не определена, все будет зависеть от обстановки на фронте», — отметили в Минобороны ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Донецке районная Ворошиловская ТИК получила первые 100 тысяч бюллетеней. «Сегодня Временная избирательная комиссия начинает согласно графику поэтапную передачу бюллетеней во все территориальные избирательные комиссии. Первыми бюллетени в количестве более ста тысяч получает Ворошиловская», — рассказал пресс-атташе Временной избирательной комиссии (ВрИК) ДНР Олег Балыкин.

По его словам, остальные 17 ТИК Донецка получат бюллетени для праймериз в течение дня. Кроме того, председатель Ворошиловской ТИК Виктор Литвиненко уточнил, что избирателям будут выдавать по три бюллетеня.

Напомним, 4 июля глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил о проведении на территории Луганщины предварительного общественного голосования для выбора кандидатов в органы местного самоуправления. Ранее в ДНР отметили, что праймериз будет проведен 2 октября и только на территории города Донецка. ОБСЕ и другие международные организации отказались следить за праймериз в ДНР и ЛНР.