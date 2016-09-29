Донецк, 29 сентября, 2016, 17:29 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Карусель

Украина никогда не выполнит Минские соглашения, поэтому возникают сомнения относительно необходимости присутствия украинской стороны в «нормандском формате» переговоров. Об этом 29 сентября заявил глава ДНР Александр Захарченко, комментируя результаты опроса депутатов Рады, передает ИА REGNUM.

«Результаты опроса доказывают, что Украина никогда не выполнит Минские соглашения. Они этого не хотят. А если они этого не хотят, то и не будут делать. Я сейчас не помню, какие там проценты, по-моему, 15% за особый статус, за амнистию — 11%. Нас не за что амнистировать, пусть они думают об амнистии себе на самом деле, это первое. Второй момент, смотрите, если на уровне Верховной рады был проведен такой опрос, и он показал такие результаты, то о чем Украина вообще может говорить в формате «нормандской четверки» и на Минских переговорах?» — задался вопросом Захарченко.

Он полагает, что США могут заставить украинский парламент принять законы об амнистии и особом статусе. «Пока есть слабая надежда решить конфликт мирным путем, Минские соглашения необходимо использовать максимально. А заставить Украину проголосовать (принять законы, предусмотренные Комплексом мер) может только одно государство — США. Оно может приехать и приказать своим марионеткам проголосовать так, как они должны проголосовать. Вот и все. Больше никто их не заставит это сделать», — сказал Захарченко.

По его словам, если США не заставят Раду принять законы, предусмотренные Комплексом мер по выполнению Минских соглашений (законы об амнистии и особом статусе), тогда это сделает ДНР. «Если в Украине даже депутаты не хотят голосовать и Америка их может не заставить, тогда заставить сможем мы. Но тогда это для Украины будет больнее в разы», — считает Захарченко.

Ранее, украинский Институт Горшенина опубликовал результаты опроса среди украинских нардепов. Отмечается, что 59,7% опрошенных депутатов Украины не считают Минские соглашения единственным и безальтернативным путем решения конфликта в Донбассе. И лишь 32,5% придерживаются противоположного мнения. При этом за особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) готовы проголосовать 15,6% опрошенных нардепов, против — 63,6%, колеблются 20,8% депутатов. Закон об амнистии готовы поддержать 11,7%, «против» — 61%.

Опрос среди народных депутатов был проведен с 20 по 23 сентября 2016 года. Выборка исследования была разработана с учетом количественного состава фракций Верховной рады. В опросе приняли участие 163 депутата.

Напомним, в сентябре вице-президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Украина предоставит Донбассу особый статус. «Когда вы говорите, что Донбасс должен иметь специальный статус, который к тому же надо прописать в Конституции, это как сказать, что Техас получит специальный статус, чтобы Мексика имела больше влияния там. Представьте, что мы должны представить это в Конгрессе. Поэтому это очень сложный вопрос, но я уверен, что они все же это сделают», — заявил Байден.

Вице-президент не думает, что такое решение будет даваться Украине легко. Впрочем, Байден убежден, что оно необходимо, чтобы на востоке Украины воцарился мир.