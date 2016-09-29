Грозный, 29 сентября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. В Чечне проходит вакцинация населения против сезонного гриппа. В текущем эпидсезоне будут привиты более 40% жителей республики — свыше 474 670 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM 29 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

NIAID Вакцинация

Личный пример того, как серьезно надо относиться к своему здоровью, показали специалисты управления. Они первыми прошли вакцинацию в первый день прививочной кампании — 15 сентября. Предстоит также сделать прививки от гриппа 14 430 дошкольникам, около 156 тысячам школьников, более 32 тысячам студентов.

Будут также привиты более 33 тысяч взрослых старше 60 лет, более девяти тысяч работников образовательных учреждений, свыше 11 тысяч медицинских работников, людей из группы риска (имеющих хронические заболевания) — более 12 тысяч человек и более 7,5 тысяч беременных женщин.

В настоящее время случаев гриппа в Чечне не выявлено. По данным Роспотребнадзора, с 5 по 11 сентября 2016 года число обратившихся в поликлиники по поводу заболевания ОРВИ составило всего 477 человек. Более половины всех заболевших — жители Грозного. Среди них нет лиц, привитых от гриппа.

Напомним, в прошлом году в Чечне заболеваемость гриппом и ОРЗ не превысила средний показатель за многие годы наблюдений во всех возрастных группах. Тем не менее три случая заболевания «свиным гриппом» в течение осенне-зимнего периода 2015−2016 годов все-таки были выявлены.