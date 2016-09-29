Москва, 29 сентября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Всё время после крушения самолёта Boeing 777 в небе над Донецкой областью комиссия по расследованию занималась не поиском данных о катастрофе, а формированием общественного мнения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 сентября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Общественное мнение сформировано и доформируется сейчас. Два года огромный потенциал был задействован не на поиск данных о катастрофе, а на формирование мнения, которое, несмотря на отсутствие решений, спрашивало: «А что вы будете делать, когда вас признают виновными?» — сказала Захарова.

По её словам, российские представители «сделали немало»: «Один концерн «Алмаз-Антей» совершил невозможное: это были и эксперименты, и материалы, и записи. Мы будем работать с материалом по линии следственной группы, рассматривая эту базу и пытаясь найти что-то, что можно использовать в качестве доказательств, а не пропаганды».

Напомним, международная следственная группа заявила, что зенитный комплекс «Бук», который уничтожил малайзийский «Боинг» в Донбассе летом 2014 года, был сначала доставлен на Украину из России, а после обстрела лайнера увезен обратно, отмечает следствие, данные были получены, в частности из социальных сетей.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины при не выясненных пока обстоятельствах. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.