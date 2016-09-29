Киров, 29 сентября, 2016, 17:24 — ИА Регнум. В Кировской области в осенний призыв 2016 года в армию необходимо отправить 1155 призывников. По словам и.о. заместителя председателя областного правительства, министра внутренней и информационной политики Владимира Бекетова, в последние годы требования к качеству призывников выросли — от 20 до 30% граждан должны иметь категорию предназначения А-1, то есть не иметь ограничений по состоянию здоровья.

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«Это одна из наиболее сложных задач в ходе призывной кампании», — заявил чиновник, добавив, что пока регион с ней справляется.

Средний показатель годности призывников к военной службе по итогам медицинского освидетельствования составляет 77,7%.

В ходе осенней призывной кампании в регионе будет продолжена практика очного контрольного медицинского освидетельствования граждан, признанных непригодными, ограниченно годными или временно не годными к военной службе. Врачебные комиссии будут работать в Кирово-Чепецке, Слободском и Котельниче.

Также проверят всех молодых людей, признанных ограниченно годными по заболеваниям костно-мышечной системы.

Еще одной проблемой является то, что не всем гражданам, попадающим под призыв, удается вручить повестки. По итогам весеннего призыва 2016 года в Кировской области насчитывалось более 380 таких призывников. На сегодня в 12 муниципальных образованиях полностью вручены все повестки, в 7 муниципалитетах не вручено по одной повестке.

По словам областного военкома Юрия Мешавкина, в октябре в войска будут отправлены 212 человек, в ноябре — 416 и в декабре — 527 человек.

В частности, в сухопутные войска отправится 541 призывник, в части национальной гвардии — 181 человек, 140 кировчан будут служить в военно-космических силах, 68 человек — в ракетных войсках, 50 человек — на флоте. Десять человек будут отправлены в Президентский полк.

Наибольшее количество призывников будет отправлено в войсковые части Центрального и Западного военных округов.