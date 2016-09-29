Москва, 29 сентября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Почти полгода назад, в мае 2016 года, МИД РФ направил в постоянное представительство ЕС в Москве ноту о существующих в Евросоюзе правила аккредитации иностранных корреспондентов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 сентября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Esther Vargas Представители СМИ

«Вы об этом не знаете, но ещё в мае 2016 года МИД направил в постоянное представительство ЕС в Москве запрос о действующих в ЕС правил аккредитации иностранных корреспондентов. Это было сделано, поскольку постоянно происходили инциденты в отношении российских журналистов: они с визами на руках направлялись в ЕС, куда их начинали не пускать, отлавливать, задерживать. Постоянно возникал вопрос о том, что «не такие визы», «визы не соответствуют», и так далее. Есть общее шенгенское пространство, в котором журналисты могут свободно перемещаться. Как журналистам понять, по каким документам они должны въезжать в ЕС и перемещаться в ЕС?» — сказала Захарова.

По её словам, российские представители «хотели эти сведения в случае получения официально разослать в СМИ, сделать достоянием гласности, чтобы не было вопросов и подозрений о политической подоплёке недопущения российских СМИ в ЕС»: «Сначала нам заявили, что наша нота была потеряна. Затем, спустя более чем два месяца мы получили ответ: суть его в том, что правила аккредитации и пребывания журналистов в каждой стране разные, и что представительство проинформирует страны ЕС о запросе и исходит из того, что информация будет предоставлена. Всё это происходило на фоне критики от разных структур, в том числе и ОБСЕ, о том, что якобы мы чиним препятствия для зарубежных журналистов. Но наша система аккредитации не менялась в течение десятилетий и доступна на сайте МИД РФ. Любой журналист может ознакомиться с ней, всё прочитать, и оформить документы».

Захарова подчеркнула, что, несмотря на то, что «вся история с перепиской началась в мае, а сейчас самый конец сентября, никакой уточняющей информации с тех пор не поступало»: «Не пора ли наконец сделать законодательство ЕС о деятельности журналистов унифицированным? Можно было бы сесть и разработать общие нормы, сделав их прозрачными. Мы были бы счастливы, если бы на сайте постоянного представительства ЕС в Москве появились бы соответствующие документы — либо унифицированные, либо по каждой стране, и тогда бы мы могли понять — это ошибка в документах журналистов или политический заказ со стороны руководства стран США? Эти правила игры должны быть понятными: в отсутствие чётких и опубликованных правил журналистская деятельность в ЕС становится очень сложной».