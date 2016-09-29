Брюссель, 29 сентября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Европейская комиссия подала в Европейский суд на Германию из-за немецкой системы платных дорог для частных транспортных средств, считая её дискриминирующей, передаёт Daily Mail.

Christopher Sessums Новая дорога

Исполнительный орган ЕС говорит, что немецкий закон позволяет владельцам автомобилей, зарегистрированных в ФРГ, пользоваться дорогами на основе ежегодно выплачиваемого налога. Это ставит их в преимущественное положение перед водителями из других стран ЕС.

Комиссия также отмечает, что цены за услугу для машин, зарегистрированных за пределами Германии, в некоторых случаях значительно выше, что противоречит принципам «недискриминации» и «свободному движению товаров и услуг». Последние закреплены в договоре о Европейском Союзе.

Несмотря на многочисленные обмены с немецкими чиновниками с 2014 года, опасения Еврокомиссии не были учтены властями Германии, заставив её обратиться в Европейский суд.

Министр транспорта Германии Александр Добриндт приветствует этот шаг, говоря, что он слишком долго откладывался.

«Европейский суд подтвердит, что плата за проезд соответствует европейскому законодательству», — говорит он.