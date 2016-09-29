Душанбе, 29 сентября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа сегодня, 29 сентября, встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба президента.

president.tj Эмомали Рахмон и Николай Бордюжа

Стороны обменялись мнениями относительно вопросов борьбы с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков и оружия.

В ходе встречи также обсуждалась ситуация в Афганистане, вопросы охраны таджикско-афганской границы и возможности расширения сотрудничества в укреплении таджикских Пограничных войск.

«Было подчеркнуто, что Таджикистан поддерживает укрепление потенциала и возможностей ОДКБ в перспективных направлениях, уделяет первостепенное значение своему участию в деятельности Организации», — сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Напомним, Генсек ОДКБ Николай Бордюжа посетил Таджикистан в рамках серии визитов в страны — участницы Организации для обсуждения вопросов подготовки к сессии Совета коллективной безопасности и совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, проведение которых запланировано на 14 октября 2016 года в столице Армении.