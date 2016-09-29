Москва, 29 сентября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации отреагировало на заявление государственного департамента США о возможности терактов в России в случае продолжения сирийской войны. Соответствующее заявление сделал сегодня, 29 сентября, журналистам официальный представитель Российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Виктор Говорков. Не балуй! 1947

Напомним, ранее официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби на регулярном брифинге прямо угрожал России тем, что в случае продолжения войны в Сирии, в российских городах могут быть совершены террористические акты.

Конашенков отметил, что российской стороне хорошо известно, где именно и сколько конкретно в Сирийской Арабской Республике, в том числе, в провинции Алеппо, находится не афишируемых западных «специалистов», которые занимаются оперативным планированием и руководством операциями боевиков.

Что касается угроз со стороны Госдепа о возможных потерях российских самолетов и отправки домой российских военнослужащих в «мешках для трупов», то в подобном диалоге американской стороне лучше исключить любые намеки на угрозы российским военнослужащим и российским гражданам, где бы они ни находились.

«Сменив адмиральский китель на пиджак, нужно не забывать об офицерской чести», — сказал Конашенков, намекнул на то, что Кирби в прошлом был адмиралом.