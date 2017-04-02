Москва, 29 сентября, 2016, 17:13 — ИА Регнум. На сегодняшний день все встречи и дипломатические усилия по урегулированию напряжённости в отношениях между РФ и США дезавуируются заявлениями американского политикума. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 сентября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

army.mil Американские солдаты в Ираке

«Чтобы снять текущую напряжённость, нужно её не создавать. Каждый день в районе часа ночи я смотрю интернет, с ужасом ожидая истерических выпадов наших американских коллег из Пентагона и Белого дома, сейчас к ним по силе мысли и грубости начинает подтягиваться Госдеп. Можно сколько угодно встречаться, тратить силы и энергию на выработку договорённостей, а потом разъезжаться, включать телевизор и слышать вещи о том, что российские солдаты «будут возвращаться домой в мешках от тел», — сказала Захарова.

Она рассказала о своём опыте получения информации из американской прессы времён кампании в Ираке: «Я там работала, и я каждый месяц видела в New York Times фото павших американских солдат, павших в антииракской компании. Это была незаконная кампания, кампания обмана. Этих молодых и красивых ребят заманили туда обманом, их же государство! Многие туда ехали именно с ощущением, что они едут защищать свободу. Но даже несмотря на то, что кампания была построена на обмане, к этим ребятам относились с достоинством. У них такие понятия есть в принципе, и как же можно говорить о «российских солдатах в мешках»? Это отсутствие человечности. Эти вещи страшны, потому что для нас понимать, что о нас так думают — неприемлемо. Не могу себе представить людей, которые отнесутся к этому нормально. Увы, такие вещи остаются рубцами в человеческих душах».

Захарова подчеркнула, что Россия ни с кем не прерывала контактов в Женеве: «Я не могу сказать, что идут заседания, но обмен информацией и контакты не заблокированы. Что касается будущего договорённостей между РФ и США, то мы готовы идти той дорогой, которую наметили и СБ ООН, и МГПС, и мы сделали очень много. По большому счёту, процесс, начавшийся год назад, инициирован российской стороной. И в начале 2016 года были запущены два трека — переговоры и контртеррористическое взаимодействие. И вдруг — бомбёжки коалиции сирийской армии, блокировка размежевания оппозиции и запрещённой в России «Джебхат ан-Нусры» и прозвучавшие заявления».

Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что террористы запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» будут проводить террористические атаки в городах России.

«Последствия таковы, что в Сирии продолжится гражданская война. Группы экстремистов продолжат использовать вакуум власти для расширения своих операций, включая, вне сомнений, атаки против интересов России, возможно, даже в российских городах. И Россия продолжит отправлять домой тела военнослужащих, терять ресурсы, даже, возможно, самолеты», — сказал Кирби.