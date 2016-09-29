Красногорск, 29 сентября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. В Московской области потратят 6,6 млрд рублей на оснащение медицинским оборудованием трех перинатальных центров в Щелкове, Наро-Фоминске, Коломне и роддомов в Сергиевом Посаде и Раменском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства области Ольги Забраловой.

Новорожденные

По словам зампреда, три перинатальных центра для рожениц из группы риска и с хроническими заболеваниями получат магнитно-резонансный томограф, рентгеновский диагностический комплекс, анестезиологические комплексы, аппараты УЗИ, кювезы для новорожденных и передвижные рентгеновские комплексы.

«Передвижные комплексы используют, когда нет возможности провести обследование на стационарном оборудовании: если женщина находится в реанимации, а ребенок — в инкубаторе», — пояснила Забралова.

Она также отметила, что для двух роддомов уже приобретены аппараты УЗИ, реанимационные системы, транспортные инкубаторы, маммографы, рентгеновские комплексы.

Всего в 2015—2016 годах в Московской области был проведен или предстоит провести ремонт 161 медицинского объекта помощи матерям и детям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам начальника Главного управления ЗАГС по Московской области Елены Филатовой, в регионе с начала 2016 года отмечается увеличение рождаемости на 4,5%. за этот период в Подмосковье родилось 65,5 тысяч детей.