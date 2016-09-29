Псков, 29 сентября, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Первая сессия Псковского областного собрания депутатов шестого созыва пройдёт 5 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, такое решение принял организационный комитет, созданный в соответствии с регламентом собрания.

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Заседание оргкомитета, в состав которого вошли депутаты от всех политических партий, представленных в областном собрании, прошло под председательством старейшего парламентария шестого созыва Анатолия Копосова.

Члены организационного комитета утвердили проект повести первой сессии. 5 октября депутатам предстоит рассмотреть вопросы о структуре регионального парламента, избрать председателя и его заместителей, назначить председателей комитетов и определить их персональный состав, а также избрать представителя от Псковского областного собрания депутатов в Совете Федерации.

На должность спикера регионального парламента оргкомитетом предложена кандидатура Александра Котова, который возглавлял облсобрание предыдущего созыва.

Напомним, что по итогам выборов 18 сентября 2016 года в Псковское областное собрание депутатов шестого созыва избрано 44 депутата (22 по единому избирательному округу и 22 по одномандатным избирательным округам). Во всех 22 одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия». По единому избирательному округу на выборах наибольшее количество голосов избирателей также набрала партия «Единая Россия» (44,11%). КПРФ получила 20,07%, ЛДПР — 14,85%, «Справедливая Россия» — 8,95%, «Яблоко» — 6,10%.В новом созыве в Псковском областном собрании депутатов партию «Единая Россия» будут представлять 33 депутата, КПРФ — пять депутатов, ЛДПР — три депутата, «Справедливую Россию» — два депутата, «Яблоко» — один депутат.