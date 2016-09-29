Москва, 29 сентября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. В ходе встречи с ливийским дипломатом в Москве вопрос оказания военной помощи Ливии не обсуждался. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 сентября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Nicolas Raymond Флаг Ливии

«Во время пребывания посла Ливии в Саудовской Аравии Абдель Бассетом аль-Бадри в Москве 24 сентября, а не 26 сентября, как было написано в СМИ, вопросы о помощи не обсуждались и просьбы о помощи не передавались», — сказала Захарова.

По её словам, руководствуясь интересом сохранения Ливии, «Россия намерена продолжать работать со всеми ливийскими сторонами»: «Мы настраиваем их на диалог, прежде всего в целях создания полноценных органов власти и силовых структур».

Захарова подчеркнула, что Россия строго придерживается имеющихся обязательств по Ливии: «Более того, мы призываем своих партнёров тщательно взвешивать все за и против с учётом ситуации в Ливии. Нужно подходить предельно аккуратно, чтобы не повредить политическому процессу».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Ливии обратились к российскому руководству с просьбой начать спецоперацию против исламских экстремистов.