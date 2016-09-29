Москва, 29 сентября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Условия, на которых будет проходить сокращение добычи нефти странами ОПЕК, неясны, каждая из стран будет стремиться нарастить добычу по максимуму до полного вступления договоренностей в силу. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева, комментируя соглашение стан ОПЕК по сокращению добычи нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефть Brent, как и предполагалось, недолго радовалась известиям о достижении договоренностей между нефтедобытчиками, потому что в этом деле есть сразу несколько «но». Во-первых, окончательное решение будет принято лишь 30 ноября, а до него еще два месяца. Во-вторых, неясно, на каких условиях будет проходить ограничение добычи. В-третьих, никто не говорит, что сейчас представители ОПЕК будут просто спокойно ждать очередной встречи», — отметила она.

Скорее всего, каждая из стран ОПЕК попытается нарастить объемы до максимальных отметок, чтобы потом легче согласиться на снижение квот, предположила эксперт. «Все эти факторы в совокупности могут «надавить» на нефть Brent уже в ближайшие дни с целью опустить ее до уровня 48,00 долларов за баррель. Тем не менее, есть из всего происходящего и позитивные моменты: теперь мы знаем, что саудиты смягчили свою позицию в отношении Ирана и готовы пересмотреть свою политику», — подчеркнула Афанасьева.

Страны-члены ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября достигли соглашения об ограничении добычи нефти на уровне 32,5 миллиона баррелей в день, сообщает Reuters. ОПЕК планирует обратиться к другим странам с призывом присоединиться к соглашению. Члены ОПЕК намерены договориться о конкретных уровнях добычи нефти по каждой стране на ближайшем официальном заседании, которое запланировано на ноябрь.