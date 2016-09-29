Тамбов, 29 сентября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Тамбовская область получит из федерального бюджета дополнительно почти 220 млн рублей на поддержку семей с тремя и более детьми, сообщили ИА REGNUM областном управлении пресс-службы и информации.

Eric Ward Семья

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Средства распределены между 53 регионами РФ, в числе получателей — Тамбовская область. Речь идет о субсидиях на ежемесячные социальные выплаты нуждающимся в поддержке семьям, чей среднедушевой доход ниже среднего по области, в связи с рождением третьего и последующих детей.

Меры федеральной поддержки связаны с ростом числа семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей в регионах, говорится в пояснительной записке к документу.

«В связи с увеличением количества семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей в субъектах Федерации подписанным распоряжением общий объём бюджетных ассигнований на эти цели увеличен на 1,6 млрд рублей (до 17,3 млрд рублей)», — сообщается на сайте правительства.

Напомним, в Тамбовской области размер ежемесячной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей составляет 7 тыс. рублей. Сегодня эту поддержку получают более 4,5 тысячи человек.