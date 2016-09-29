Анкара, 29 сентября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. После закрытия десятков медиа в соответствии с введённым ЧП власти Турции остановили вещание множества каналов, прежде всего курдских, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По запросу органа управления турецким телевидением RTÜK кабельные и спутниковые каналы вычеркнули из программы 12 радио‑ и телепередач.

Среди программ, попавших под запрет, — детский сериал «Приключения пчёлки Майи», переведённый на курдский язык.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды с бронетехникой. В ходе боевых столкновений погибли 246 человек, более 2,1 тысячи человек получили ранения.

Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране. За неудачной попыткой путча в Турции последовала волна чисток в рядах военных и в государственных структурах. Сокращения коснулись судей, военнослужащих и чиновников. Властями Турции также было закрыто более 130 СМИ.

В попытке государственного переворота Эрдоган обвинил сторонников проживающего в штате Пенсильвания (США) оппозиционного исламского проповедника и лидера движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена. Анкара требует от Вашингтона экстрадировать его. Белый дом отказывается, аргументируя отсутствием доказательств вины Гюлена.