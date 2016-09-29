Москва, 29 сентября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Официальная Москва настоятельно просит Вашингтон сообщать любую имеющуюся информацию относительно возможного проведения терактов в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 сентября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«В случае наличия какой-либо информации о планирующихся терактах, нападениях на российские города, о которых говорил Джон Кирби, о терактах, незамедлительно сообщить Москве», — сказала Захарова.

По её словам, «в ином случае другого выхода, кроме как считать это сокрытием информации, просто не останется».

Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что террористы запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» будут проводить террористические атаки в городах России.

«Последствия таковы, что в Сирии продолжится гражданская война. Группы экстремистов продолжат использовать вакуум власти для расширения своих операций, включая, вне сомнений, атаки против интересов России, возможно, даже в российских городах. И Россия продолжит отправлять домой тела военнослужащих, терять ресурсы, даже, возможно, самолеты», — сказал Кирби.