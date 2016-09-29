Мурманск, 29 сентября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. На заседании правительства Мурманской области рассматривалась территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM Свалка

Как сообщила министр природных ресурсов и экологии региона Эльвира Макарова, в настоящее время на территории Мурманской области отходы размещаются на 18 муниципальных свалках. Кроме того, выявлено более 300 объектов несанкционированного размещения отходов. Ежегодно в регионе образуется порядка 314 тысяч тонн ТКО.

«Основным критерием выбора оптимального варианта будущей системы стала минимизация для населения расчетного тарифа. В качестве перспективного варианта разработчиком схемы предлагается вариант деления территории Мурманской области на две технологические зоны: северную и южную. Для обеих зон предусмотрено строительство полигона ТКО, мусоросортировочного комплекса и сети мусороперегрузочных станций, в полной мере отвечающих природоохранным, санитарным и противопожарным требованиям», — подчеркнула министр.

В целях реализации указанных мероприятий в рамках северной зоны между Мурманской областью и ЗАО «Управление отходами» заключено концессионное соглашение сроком на 40 лет с привлечением инвестиций в размере не менее 1,25 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию объектов запланирован на IV квартал 2017 года. В рамках соглашения будут построены мусоросортировочный комплекс с полигоном ТКО в районе поселка Междуречье и три мусороперегрузочные станции — в ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск и городе Заполярном.

В южной технологической зоне предусмотрено строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО между городами Кандалакша и Полярные Зори и сети мусороперегрузочных станций в Апатитах, Мончегорске, Ковдоре и Алакуртти, которые должны начать функционировать с 2019 года. В настоящее время министерством ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Следующим шагом станет закрытие и рекультивация старых свалок, прежде всего самой крупной в Дровяном, принимающей отходы от Мурманска и Кольского района. Этот проект включен в план основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.

«Считаю необходимым отдельно отметить предложения, касающиеся организации обращения с ТКО в малых и отдаленных населенных пунктах Ловозерского и Терского районов, изолированных от основной дорожной сети. Для таких мест схемой предложена организация площадок временного накопления отходов с целью последующего вывоза в транспортно доступный период к месту обработки и размещения», — проинформировала Макарова.

«Построение системы обращения с ТКО в соответствии со схемой даст возможность использовать отходы в качестве вторичного сырья, оптимизировать затраты на транспортировку отходов, предотвратить экологический ущерб, связанный с деградацией земель, отводимых под полигонное захоронение — то есть создать экономически, экологически и социально обоснованную систему управления отходами на территории Мурманской области», — сообщила Эльвира Макарова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в последние годы в Мурманской области участились встречи людей с дикими животными. По некоторым данным, на севере увеличилась популяция хищников. В то же время экологи считают, что причиной выхода медведей к людям стал бардак, то есть свалки, расположенные на территории региона.