Великий Новгород, 29 сентября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Заключительный этап олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» пройдёт в Великом Новгороде 23−28 октября 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, заседание центрального оргкомитета олимпиады сегодня, 29 сентября, в Великом Новгороде провела первый заместитель министра образования и науки Российской Федерации Наталья Третьяк.

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Она отметила, что олимпиада поводится в Великом Новгороде «именно по инициативе новгородцев».

«Олимпиада школьников Союзного государства несет большую смысловую нагрузку: она собирает вместе одаренных детей двух стран, которые соприкасаются с многовековым наследием, доставшимся нам от наших предков, и способствует сохранению культурных традиций для дальнейшего духовного творческого развития двух стран», — отметила Третьяк.

Планируется, что в заключительном этапе олимпиады примут участие команды школьников из 25 регионов Российской Федерации и 8 команд-участников из Белоруссии. Новгородскую область будут представлять две команды.

Олимпиада проводится по русскому языку и русской литературе с 2004 года. Команды регионов для участия в её заключительном этапе формируются из числа победителей отборочного тура. Заключительный этап проходит в два тура. Первый тур — творческий, написание сочинения. Во втором туре участники выполняют комплексную работу, включающую вопросы по русскому языку и русской литературе. Также команды участвуют в конкурсах выразительного чтения, знатоков и риторического мастерства. По результатам заключительного этапа подводятся итоги в личном и командном первенстве.