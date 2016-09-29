Москва, 29 сентября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Белый дом должен заниматься не российской, а своей национальной безопасностью. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 сентября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Также выступил и пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Хотела бы заметить, что Белый дом должен заниматься не российской, а американской национальной безопасностью», — сказала Захарова.

По её словам, «будет здорово, если США позволит ЕС заниматься своей национальной безопасностью, тогда Вашингтону останется заниматься своими вопросами».

Напомним, 28 сентября в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест допустил введение новых санкций в отношении России.

«Мы не снимали с рассмотрения перспективу введения дополнительных экономических санкций», — сказал он.

Эрнест также обвинил Россию в поддержке «кровавого режима» президента Сирии Башара Асада.