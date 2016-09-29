Архангельск, 29 сентября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил председателю регионального правительства Алексею Алсуфьеву и министру здравоохранения Антону Карпунову разобраться с ситуацией в санатории «Беломорье». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Причиной этого стало обращение к главе региона жителей посёлка Беломорье Приморского района и работников санатория «Беломорье».

По словам заявителей, в здравнице сложилась крайне сложная обстановка, а учредитель — областная федерация профсоюзов — затягивает её разрешение. Они также отмечают, что новый главный врач приняла объект с серьёзной задолженностью, снизив накопившиеся обязательства на 15 миллионов рублей.

После обращения главврача к учредителю последний предложил оптимизировать бюджет ведомства за счёт заработной платы сотрудников, отправки их в простой и в отпуск без сохранения заработной платы.

Авторы письма добавили, что многие объекты, эксплуатируемые санаторием, обеспечивают жизнедеятельность как самого посёлка, так и ряда социальных учреждений.

«В здравнице около 160 рабочих мест. Нужно детально разобраться в ситуации, полностью сохранить коллектив и функционал учреждения, не допустить его закрытия. При этом должны быть учтены как интересы работников санатория, его пациентов и жителей посёлка, так и самого учреждения», — сказал Игорь Орлов.

По словам Алексея Алсуфьева, в настоящее время региональный минздрав готовит запрос в адрес учредителя санатория. Помимо этого, руководители областных минздрава и минсоцтруда планируют провести встречу с коллективом здравницы.