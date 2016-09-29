Тамбов, 29 сентября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области к проведению осенней призывной кампании «всё готово», задание на призыв сопоставимо с цифрами весенней кампании, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

mil.ru Призывники

Тамбовская область была отмечена как один из лучших регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов по итогам прошедшего весеннего призыва 2016 года. Командование Западного военного округа регулярно подчеркивает ответственное отношение органов государственной и муниципальной властей к выполнению важнейшей задачи государства по комплектованию войск и выполнению установленной нормы призыва. Об этом говорилось на расширенном заседании областной призывной комиссии, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи с городами и районами. Заседание прошло под председательством первого заместителя главы администрации области, руководителя аппарата главы администрации области Олега Иванова.

1 октября начнется осенняя призывная кампания 2016 года. Как доложил военком области Александр Гнутов, к её проведению в регионе все готово, условия для работы медкомиссий созданы, необходимая документация сформирована. Задание на призыв сравнимо с цифрами весенней кампании. По словам военкома, его выполнение будет зависеть от слаженной работы муниципальных призывных комиссий, их четкого взаимодействия с органами исполнительной власти, территориальными подразделениями органов внутренних дел.

Одной из важных особенностей призывной кампании станет повышенное внимание к здоровью призывников, к их морально-психологическому состоянию. В соответствии с Концепцией федеральной системы подготовки граждан к военной службе, утвержденной правительством страны, в 2016 году показатель годности призывников должен составить 75%, а к 2020 году — 90%. Этот показатель в Тамбовской области ежегодно растет, что свидетельствует о повышении качества лечебно-оздоровительных мероприятий среди юношей 15−16-летнего возраста. По итогам весенней призывной кампании он достиг 74,4%, эта цифра на уровне данных Западного военного округа.

Служить юноши будут в европейской части России, от Северного флота до воинских частей в Краснодаре. Отбор специалистов будет производиться в научные и производственные роты, в том числе дислоцированные и в Тамбовской области. Кроме того, отмечалось, что сегодня среди юношей и девушек набирает популярность получение высшего и среднего военно-профессионального образования, что также дает возможность широкого выбора жизненного пути.

Подводя итоги заседания, Олег Иванов подчеркнул важность военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, повышения престижа армейской службы, упрочения воинских традиций, что является одними из основ укрепления обороноспособности государства.