Сыктывкар, 29 сентября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Коми возьмет на контроль планы муниципальных образований по обустройству пешеходных переходов вблизи учебных заведений. Об этом сообщил ИА REGNUM региональный координатор проекта ОНФ «Карта жизни» Роман Литвин.

Unsplash Пешеходный переход

Поручение о создании до 1 марта 2017 г. в каждом муниципалитете республики адресных программ по переоборудованию пешеходных переходов вблизи учебных заведений дало правительство Коми. Об этом было объявлено на последнем заседании Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения — координационном органе при правительстве региона по рассмотрению вопросов и выработке предложений, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения на территории Республики Коми.

ОНФ в рамках контроля исполнения поручений президента РФ давно поднимает вопрос обустройства пешеходных переходов вблизи учебных заведений для повышения безопасности детей.

Данные о состоянии пешеходных переходов в Коми, озвученные на заседании Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сошлись с неутешительными результатами проведенных ранее активистами и экспертами ОНФ в Коми мониторингов — до 90% пешеходных переходов вблизи учебных заведений в регионе не отвечают требованиям.

«ОНФ в Коми отмечает, что наконец-то на правительственном уровне в республике серьезно обращено внимание на проблему обустройства пешеходных переходов вблизи школ и сделан конкретный шаг — дано соответствующее поручение. Сейчас главное, чтобы этот план был выполнен — приняты и реализованы соответствующие программы на местах. Активисты и эксперты Народного фронта возьмут это на контроль, продолжат мониторинги и акции, направленные на решение данной проблемы, затрагивающей здоровье и жизни детей», — прокомментировал Литвин.

Он добавил, что ОНФ в Коми обсудит результаты проведенных мониторингов и акций по безопасности детей на пешеходных переходах и работу правительства республики в этой сфере на региональной конференции.

Напомним, ранее во всех регионах страны в рамках мониторинга исполнения поручения президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина о принятии мер, направленных на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, прошла акция «Дорога в школу». Общественники фиксировали недостатки пешеходных переходов и призывали школьников быть внимательными на дорогах. Мероприятия в рамках акции «Дорога в школу» будут продолжены.