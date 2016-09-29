90% пешеходных переходов вблизи школ Коми не отвечают требованиям
Сыктывкар, 29 сентября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Коми возьмет на контроль планы муниципальных образований по обустройству пешеходных переходов вблизи учебных заведений. Об этом сообщил ИА REGNUM региональный координатор проекта ОНФ «Карта жизни» Роман Литвин.
Поручение о создании до 1 марта 2017 г. в каждом муниципалитете республики адресных программ по переоборудованию пешеходных переходов вблизи учебных заведений дало правительство Коми. Об этом было объявлено на последнем заседании Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения — координационном органе при правительстве региона по рассмотрению вопросов и выработке предложений, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения на территории Республики Коми.
ОНФ в рамках контроля исполнения поручений президента РФ давно поднимает вопрос обустройства пешеходных переходов вблизи учебных заведений для повышения безопасности детей.
Данные о состоянии пешеходных переходов в Коми, озвученные на заседании Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сошлись с неутешительными результатами проведенных ранее активистами и экспертами ОНФ в Коми мониторингов — до 90% пешеходных переходов вблизи учебных заведений в регионе не отвечают требованиям.
«ОНФ в Коми отмечает, что наконец-то на правительственном уровне в республике серьезно обращено внимание на проблему обустройства пешеходных переходов вблизи школ и сделан конкретный шаг — дано соответствующее поручение. Сейчас главное, чтобы этот план был выполнен — приняты и реализованы соответствующие программы на местах. Активисты и эксперты Народного фронта возьмут это на контроль, продолжат мониторинги и акции, направленные на решение данной проблемы, затрагивающей здоровье и жизни детей», — прокомментировал Литвин.
Он добавил, что ОНФ в Коми обсудит результаты проведенных мониторингов и акций по безопасности детей на пешеходных переходах и работу правительства республики в этой сфере на региональной конференции.
Напомним, ранее во всех регионах страны в рамках мониторинга исполнения поручения президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина о принятии мер, направленных на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, прошла акция «Дорога в школу». Общественники фиксировали недостатки пешеходных переходов и призывали школьников быть внимательными на дорогах. Мероприятия в рамках акции «Дорога в школу» будут продолжены.