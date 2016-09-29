Саратов, 29 сентября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. По версии следствия, в Саратове в ночь с 23 на 24 июля 2016 года неустановленный сотрудник полиции ППСП УМВД России по Саратову, пользуясь служебным положением, возле одного из домов на проспекте Кирова из корыстной заинтересованности похитил денежные средства из рюкзака бразильца, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

pixabay.com Полицейский

Сумма похищенных средств не называется.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями представителем власти».

В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области ИА REGNUM сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка