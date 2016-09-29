Вологда, 29 сентября, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Вологодская торгово-промышленная палата провела анкетирование бизнесменов по поводу состояния предпринимательства в регионе. В опросе, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Вологодской ТПП, приняли участие представители 111 компаний области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным мониторинга более 70% опрошенных предприятий ощутили на своей деятельности экономический кризис, в котором пребывает наша страна. Так, большинство предпринимателей отметили ухудшение основных показателей деятельности своего бизнеса. В частности, снижение прибыли и спроса на товары и услуги фиксируют 50% принявших участие в опросе, сокращение продаж — 40%. По мнению предприятий, серьезным барьером для дальнейшего развития являются пробелы в законодательстве (44%), недостаточность собственных ресурсов и высокие ставки естественных монополий (40%).

В складывающихся условиях большинство предприятий планирует выходить из кризиса с помощью масштабного привлечения новых клиентов (73% опрошенных), проводя оптимизацию бизнес-процессов (67%), изменяя ассортимент производимой или реализуемой продукции (61%), развивая новые направлений бизнеса (57%).

«Уменьшение числа клиентов — это сейчас, на мой взгляд, основная проблема для всего вологодского бизнеса. Если крупные производственные компании справляются с этим, меняя структуру продаж, уходя на развивающиеся рынки, то малый и средний бизнес, особенно в торговой сфере, предоставлении услуг населению, полностью зависим от покупательской способности в регионе. Чтобы как-то удержаться на плаву, приходится оптимизировать бизнес, сокращать издержки, увольнять сотрудников. Наша компания закрыла за последнее время до лучших времен две торговые точки в Череповце, а еще несколько заметно изменили ассортимент товаров в сторону более дешевой одежды и обуви», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM предприниматель Алексей Соловьев.

Предприниматели считают, что в сложившихся условиях деятельность органов власти и структур поддержки предпринимательства должна несколько измениться. Действия властей должны быть направлены на снижение налоговой нагрузки на предприятия, информирование о действующих и разработке новых форм поддержки бизнеса, защиту интересов и продвижение продукции местных товаропроизводителей, облегчение доступа к финансовым ресурсам.

«Эти и другие меры уже реализуются региональными органами власти и инфраструктурами поддержки в рамках программных мероприятий стимулирования предпринимательского сектора на территории региона, дают определенный положительный эффект, и сам настрой бизнеса на развитие свидетельствует об этом. А результаты нашего социологического замера будут, безусловно, учитываться в совершенствовании регулятивной практики. При этом из сорока называемых предпринимателями проблем более половины требуют разрешения на федеральном уровне», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Степан Ткачук.

Отметим, что по данным департамента экономического развития региона, в предпринимательстве на Вологодчине занято порядка 32% (188,9 тысяч человек) от общей численности занятых в экономике, что существенно превышает общероссийский показатель (25%).