Москва, 29 сентября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. В Москве снова заговорили о расширении парковочного пространства. Согласно планам властей столицы, в городе будут продолжать практику точечной дифференциации тарифов за парковку и искать новые места для стоянки автомобилей. Однако не во всех районах данная мера позволит улучшить дорожную ситуацию. Следовало бы притормозить введение новых платных парковок в больших масштабах, — такое мнение выразил корреспонденту ИА REGNUM основатель движения «ГдеПаркинг» Валентин Шабанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомат для оплаты парковки

«В последнее время, мне кажется, что платная парковка в Москве перестает быть рациональным инструментом влияния. Я могу понять еще объективные основания существования ее внутри Садового кольца, и местами могу понять обоснованность ее внутри Третьего транспортного кольца, но когда мы говорим о ее существовании за пределами ТТК, то, на мой взгляд, существенной помощи ни автомобилистам, ни жителям районов, ни даже пассажирам общественного транспорта она не несет», — считает Шабанов.

Эксперт пояснил, что в случае, если платная парковка вводится в отдаленных от центральной части города местах, то ситуация только усугубляется. «Если мы говорим о возможной помощи и об удобстве для пассажиров общественного транспорта, то возникает вопрос: зачем тогда надо было летом отменять большую часть маршруток? Вот будет расширение платной парковки, тогда будет неудобно и автомобилистам, которые не смогут бесплатно припарковать машину и пересесть на общественный транспорт, и не лучше станет местным жителям, потому что автомобили будут ставить друг на друга там, где закончится зона платной парковки. К сожалению тем, кто пользуется общественным транспортом, это тоже не поможет, потому что подъезды к метро всегда загружены и будут еще больше загружаться», — пояснил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорт Максим Ликсутов заявил, что в мэрии готовят список районов с новыми платными парковочными местами. По его словам, о границах новой зоны платной парковки города станет известно к ноябрю 2016 года. Кроме того, к концу года планируется расширит список улиц, где будет действовать режим парковки для резидентов. При этом рассматривается вопрос повышения стоимости платных парковок. «Говорить о снижении тарифов не приходится, будут ли меняться тарифы на увеличение — это вопрос нашего внутреннего исследования и анализа», — резюмировал чиновник.