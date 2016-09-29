Рига, 29 сентября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. 29% опрошенных жителей Латвии считают, что от членства в ЕС страна больше теряет, чем получает, показал последний опрос «Латвийского барометра «Baltic International Bank», сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

В свою очередь 49% жителей Латвии считают, что страна больше получает от членства в ЕС, чем теряет, а у 22% нет конкретного мнения по этому вопросу.

Так, на просьбу назвать три главные выгоды от доступности финансирования из фондов ЕС в Латвии, 57% респондентов назвали улучшение инфраструктуры, автодорог, коммунального хозяйства и транспорта, 32% — улучшение ситуации в экономике в целом, еще 32% — помощь в развитии сельского хозяйства.

На вопрос о том, какую пользу от доступности фондов ЕС они ощутили лично, 44% опрошенных назвали улучшение инфраструктуры в их городе или крае, 37% ответили, что не ощущают никакой пользы.

На просьбу назвать приоритетную сферу для вложения средств из фондов ЕС 59% респондентов назвали здравоохранение, 40% — образование, 36% — трудовую занятость.

На вопрос, где, на их взгляд, Латвии в первую очередь необходимо изыскивать финансирование после 2020 года, когда фонды ЕС уже не будут доступны, 31% опрошенных назвали иностранные инвестиции, начинать привлекать которые следует уже сейчас, 22% — средства госбюджета Латвии.

«Заслуживает внимания тот факт, что всего 8% респондентов считают, что государству ясно, какие отрасли следовало бы поддерживать с помощью финансирования из фондов ЕС, и лишь 3% — что у государства есть четкий план действий после 2020 года», — отметила председатель правления «Baltic International Bank» Илона Гульчак.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент Банка Латвии Илмар Римшевич заявил, что Латвия должна подготовиться к кризисам, которые определенно произойдут в будущие годы. Он отметил, что принимая во внимание низкий уровень прироста внутреннего валового продукта Латвии, в 2017 году латвийская экономика будет расти быстрее. Росту будет способствовать то, что Латвия активнее начнет осваивать средства структурных фондов ЕС. Однако Римшевич добавил: «Нехорошо то, что Латвия подсажена на иглу структурных фондов. Если есть фонды, наша экономика растет, если нет — у нас спад».