Москва, 29 сентября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Нервная реакция Вашингтона на события в Сирии вызвана ошибочной стратегией американских властей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 сентября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

geralt Разгневанный человек

«То, что мы слышим из Вашингтона — это непоследовательные метания на грани истерики по сирийскому вопросу. Очевидно, эта нервная реакция вызвана ошибочной стратегией Белого дома на Ближнем Востоке и невозможностью выполнить взятые на себя обязательства. Речь идёт об обязательстве размежевать оппозицию и запрещённую в России «Джебхат ан-Нусру».

Она не исключила, что данная ошибочная стратегия, которая завела американцев в тупик в регионе, стала «следствием того, что на каком-то этапе администрация пошла на поводу у союзников в регионе»: «Конечно, одной из причин является отсутствие хорошего экспертного потенциала в самом Вашингтоне. Но не стыдно признать ошибочность своего курса — стыдно продолжать упорствовать и следовать ему, сметая всё логичное и правильное на своём пути».

Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что террористы запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» будут проводить террористические атаки в городах России.

«Последствия таковы, что в Сирии продолжится гражданская война. Группы экстремистов продолжат использовать вакуум власти для расширения своих операций, включая, вне сомнений, атаки против интересов России, возможно, даже в российских городах. И Россия продолжит отправлять домой тела военнослужащих, терять ресурсы, даже, возможно, самолеты», — сказал Кирби.