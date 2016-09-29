Москва, 29 сентября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В Москве с 1 октября произойдет повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 261 рубль. Как сообщается на официальном портале мэрии столицы, МРОТ будет равен прожиточному минимуму трудоспособного населения и будет составлять 17 561 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На портале уточняется, что МРОТ в столице повышается четыре раза в год, в соответствии с трехсторонним соглашением между властями города, профсоюзами и работодателями. Однако с начала 2016 года МРОТ сохранялся на прежнем уровне и составлял 17 300 рублей.

«В прошлом году цифру меняли четыре раза: в январе — 14 500 рублей, в апреле — 15 000 рублей, в июне — 16 500 тысячи рублей, в ноябре — 17 300 рублей», — уточнили на портале мэра Москвы.

Напомним, для работников бюджетной сферы действует федеральный МРОТ. Ранее глава Минтруда России Максим Топилин сообщил, что зарплату работникам бюджетной сферы будут повышать только в 2017 году.