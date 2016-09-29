Рига, 29 сентября, 2016, 16:19 — ИА Регнум. За последние месяцы в латвийской крупной сети розничной торговли произошла резкая смена ассортимента молочной продукции — местные продукты заменили импортные, заявили в Латвийском центральном союзе производителей молока (ЛЦСПМ), сообщает LETA.

Pezibear Молоко

Как рассказали представители организации, сотрудники ЛЦСПМ в течение длительного времени проводят мониторинг молочной продукции в латвийских магазинах, и в последнее время была замечена резкая смена политика в сети «Top». Как заметили специалисты, местной молочной продукции на полках магазинов становится все меньше и новых заказов практически нет, что неизбежно скажется на финансовых показателях местных молокоперерабатывающих предприятий.

ЛЦСПМ обратился к руководству торговой сети с просьбой пересмотреть политику закупок и внезапное изменение отношения к местным производителям, но получить комментарии руководства сети магазинов не удалось.

Отметим, в сеть «Top» входят 223 магазина по всей Латвии, которые принадлежат 19 местным предприятиям. Оборот «Iepirkumu grupa» в 2015 году составил 19,93 млн евро.

Стоит добавить, что еще в апреле 2016 года, руководитель Латвийского центрального союза молокопереработчиков Янис Шолкс признал, что ситуация в молочной отрасли по-прежнему сложная, закупочные цены продолжают падать. По его мнению, не лишено оснований мнение о том, что латвийская молочная отрасль слишком раздроблена, тяжеловесна, не способна быстро реагировать на происходящее, разрабатывая новые, интересные продукты, чтобы стартовать с ними на экспортных рынках.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство земледелия Латвии подготовило расчеты, согласно которым из-за ответного эмбарго РФ к концу 2016 года убытки молочных хозяйств достигнут 132,7 млн евро, а в случае продления санкций в течение 3,5 лет показатель достигнет 233,5 млн евро.

Напомним также, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. В ответ РФ применила антисанкции в отношении тех стран, что оказывают санкционное давление на Россию, в первую очередь, против продовольственного импорта из них на российский рынок, в результате чего Латвия несет огромные финансовые потери.