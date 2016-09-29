Москва, 29 сентября, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой крупнейшей в России авиакомпании «Аэрофлот» Виталием Савельевым согласился с его идеей разрешить авиаперевозчику отказывать в перевозке пассажирам из «черного списка». Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Савельев сообщил президенту, что у «Аэрофлота» есть внутренний «черный список» пассажиров, которые нарушали в прошлом правила авиаперевозок. В этом списке уже 3,09 тыс. человек.

Глава «Аэрофлота» привел в пример законодательство ряда западных стран, согласно которому, за деструктивное поведение на борту предполагаются огромные штрафы, а также тюремные сроки, вплоть до 20 лет лишения свободы за нанесение увечья членам экипажа.

В связи с этим Савельев предлагает поднять штрафы за правонарушения на борту до 500 тысяч рублей, и частично перевести административную ответственность в уголовную.

Савельев попросил у президента разрешения иметь на борту пассажирских самолетов пластиковые наручники и ремни, так как сейчас нарушителей приходится связывать пледами. Он подчеркнул, что все европейские авиакомпании давно используют средства сдерживания нарушителей.

И, наконец, Савельев попросил отказывать пассажирам-нарушителям в авиаперевозках, на определенный срок. «Считаю, что такие меры — дать нам возможность на реализацию «черных списков» — позволят привести в чувство пассажиров, когда мы им будем отказывать в перевозке, как делают наши иностранные коллеги, примерно на пять лет. Просим вас это поддержать, потому что для нас это очень важно, потому что наши кабинные экипажи от этого существенно страдают», — попросил глава «Аэрофлота».

Российский лидер ответил, что поддержит это предложение, и вообще, это давно пора было сделать.