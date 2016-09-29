Петрозаводск, 29 сентября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. В рамках государственной программы по добровольному переселению в Карелию соотечественников из-за рубежа за восемь месяцев 2016 года в регион приехали 404 человека. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 сентября, в пресс-службе Министерства внутренних дел республики, за пять лет реализации программы в республику прибыли 3972 человека.

Касаткин Николай Алексеевич. Переселенцы. 1881

По данным пресс-службы, наибольшая часть соотечественников приехали с Украины — 69%. На Казахстан приходится 10% участников программы, Молдову, Армению, Киргизию — по 4%, Узбекистан — 3%, Таджикистан 2%, Белоруссию — 1% прибывших.

Среди территорий, которые соотечественники выбирают в республике для проживания, лидируют Петрозаводск и Прионежский район — на эти муниципальные образования пал выбор 62% прибывших. Остальные проживают в следующих муниципальных районах: Питкярантский — 6%, Костомукшский городской округ — 5%. По 4% от количества прибывших живут в Сегежском, Лахденпохском районах и городе Сортавала. 3% в Кондопожском, 2% в Олонецком районе. На остальные территории приходится 10% от общей численности соотечественников.

По уровню образования участников государственной программы — 42% заявителей имеют высшее, либо неоконченное высшее образование. Соответственно, количество лиц со средним профессиональным образованием составляет 58%.

По состоянию на 1 сентября 2016 года статус участника государственной программы утратили 22 человека. Из них 9 человек сняты с учета с аннулированием свидетельства участника в связи с сообщением гражданами ложных сведений, а также по причине принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, и в связи с несоответствием требованиям программы. Остальные граждане выехали в другие субъекты России, а 1 человек выехал на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.

В пресс-службе отметили, что согласно установленному правительством РФ критерию оценки эффективности реализации в субъекте государственной программы, уровень удовлетворенности соотечественников условиями, создаваемыми для их приема и адаптации в республике в 2016 году, соответствует значению 99,5%.

За восемь месяцев 2016 года на основании участия в государственной программе гражданство Российской Федерации получили 578 граждан. Дополнительно, Комиссией по выплатам МВД по Республике Карелия в 2016 году рассмотрено 183 заявления на выплату единовременного пособия на обустройство, 24 заявления на выплату транспортных расходов, 216 заявлений на выплату компенсации расходов на уплату государственной пошлины. В итоге, на счета участников программы за указанный период 2016 года перечислены выплаты в объеме 9,5 млн рублей.

В МВД напомнили, что для снижения рисков при реализации госпрограммы, постановлением правительства республики от 9 февраля 2016 года были внесены изменения в региональную программу переселения. В частности, установлены следующие критерии соответствия соотечественника требованиям программы: отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности; наличие у претендента на участие в программе профессионального образования; для соотечественников, временно или постоянно проживающих в Республике Карелия — наличие стажа трудовой деятельности на территории республики не менее 6 месяцев; трудоспособный возраст претендента на участие в программе (до 55 лет для женщин, до 60 лет для мужчин); обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального образования по востребованным в республике профессиям и специальностям; владение русским языком на уровне не ниже базового уровня; отсутствие обстоятельств, которые могут послужить основанием для неразрешения на въезд соотечественника (и/или члена его семьи) в Россию, желание постоянно проживать в Республике Карелия; обязательное совместное участие в программе супругов; однократное право участия в программе.

Также в настоящее время согласуется проект изменений в региональную программу, в соответствии с которыми предусматривается возможность участия в программе соотечественников, заключивших с учреждениями здравоохранения Карелии договор о целевом обучении, и принятых на обучение по целевым направлениям в Петрозаводский государственный университет. Проектом дополняется перечень условий, при которых участник программы может быть признан несоответствующим требованиям, а именно: неосуществление трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством деятельности в течение более чем полугода со дня постановки на учет в МВД по Республике Карелия и владение русским языком на уровне, недостаточном для успешной социальной интеграции в принимающее общество (отсутствие коммуникативной компетенции достаточной для использования в профессиональной, учебной и социальной сферах общения).