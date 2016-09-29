Саратов, 29 сентября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. По предварительным данным, в середине декабря 2015 года в вечернее время 21-летний житель Вольска совершил с несовершеннолетней знакомой половое сношение в автомобиле, припаркованном у одного из жилых домов города. Спустя некоторое время указанное стало известно родителям девочки в связи с наступлением ее беременности, сообщили ИА REGNUM в СУ СКР региона.

boristrost Беременная женщина

По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Саратовской области арестован очередной насильник, на этот раз 72-летний пенсионер, который почти две недели издевался над 12-летней школьницей, удовлетворяя свои сексуальные извращения. Это произошло в Ленинском районе Саратова в поселке Жасминный, родители узнали и обратились в правоохранительные органы, сейчас идет сбор доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз.

В 1 полугодии 2016 года на территории Саратовской области потерпевшими от преступлений на сексуальной почве признано 45 несовершеннолетних, при этом в аналогичном периоде прошлого года число потерпевших от преступлений указанной направленности составило 50, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК по Саратовской области Екатерина Пирская.

По ее словам, число жертв от изнасилований снизилось на 60% (с 10 до 4 лиц), одновременно с этим с 19 до 15 сократилось число пострадавших, не достигших шестнадцатилетнего возраста, имевших ненасильственные половые контакты. На уровне прошлого года сохранилось количество детей, признанных потерпевшими от насильственных действий сексуального характера (13 лиц). В суд уже направлено 25 уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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