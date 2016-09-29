Великий Новгород, 29 сентября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. На озере Ильмень в Новгородской области сотрудники рыбоохраны выявили незаконный вылов судака на сумму 140 тысяч рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Новгородской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, 16 ящиков неучтённой рыбы общим весом 277 кг были обнаружены в ходе проверки судов одной из рыболовецких организаций.

Андрей Лапшин Судак

Сотрудники ведомства проводили рейд в одном из мест выгрузки уловов — в деревне Песчаное Новгородского района и усомнились в данных, занесённых в промысловый журнал. Неучтённая рыба — исключительно судак — была обнаружена на палубе под плавными сетями, в машинном отделении судна, а также в кубриках.

В настоящее время по данному факту проводит доследственную проверку полиция.

«Организация, допустившая сокрытие улова, ранее за несколько часов на акватории озера Ильмень допустила еще одно нарушение при организации рыболовства: осуществляла лов рыбы при помощи механической тяги, что запрещено правилами рыболовства», — также сообщили в ведомстве.