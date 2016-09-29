Тюмень, 29 сентября, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В Тюмени пока не собираются закрывать беби-бокс. Как только законодательно будет установлен запрет на беби-боксы, тогда и предпримут действия по демонтажу, сообщили ИА REGNUM во второй окружной больнице.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Напомним, правительство РФ дало положительный официальный отзыв на подготовленный сенатором Еленой Мизулиной законопроект, предусматривающий запрет на осуществление деятельности, направленной на организацию анонимного оставления детей, в том числе, на создание и содержание специализированных мест для анонимного оставления ребенка — «беби-боксов».

«Законодательного запрета на боксы нет. Предписаний по монтажу тоже нет. Как только законодательно будет установлен запрет на беби-боксы и в Кодекс об административных правонарушениях будет внесена ответственность за его размещение, мы выполним требования закона», — заявила пресс-секретарь ОКБ №2 Анастасия Дембицкая.

Беби-бокс появился в ОКБ №2 в Тюмени в 2014 году. Летом 2015 года там оставили первого и пока единственного младенца. Во второй областной клинической больнице со стороны улицы располагается окно, со стороны здания — кроватка-колыбель. Младенца кладут в бокс, закрывают дверцу, через 30 секунд она блокируется, и снаружи открыть ее уже невозможно. В этот момент персонал больницы узнает по тревожному звонку и миганию лампы, что «беби-бокс» принял малыша. Около «беби-бокса» не было видеокамер и охраны. Таким образом, матери-«кукушки» избегают уголовной ответственности. Ребенку присваивается статус подкидыша. Если мать передумает, то сможет вернуть себе ребенка в течение полугода, сделав ДНК-тест. После шести месяцев ребенок попадает в базу на усыновление.

«Окна жизни» появились как профилактика социального сиротства и преступлений, совершаемых женщинами против новорожденных детей, — когда мать, находясь в кризисной жизненной ситуации, не видит иного выхода, кроме как избавиться от ребенка, совершив его убийство или оставив его в опасности.

«Деньги на бокс для «отказничков» в Тюмени собирали всем миром. И 300 тыс. рублей, потраченные на его установку, оправдали себя: спасена жизнь маленького человека. Была проделана огромная профилактическая работа. До установки «беби-бокса» были случаи убийств новорожденных в Тюмени. После установки — ни одного. Это тоже показатель эффективности бокса, которую постоянно сводят на нет», — сетуют активисты движения «Колыбель жизни», бывшие инициаторами установки бокса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени около беби-бокса с августа 2015 года установлена камера видеонаблюдения, а на информационных табличках стерты телефоны доверия.

«В Тюмени идея беби-бокса потеряла смысл еще в прошлом году, — сказала региональный куратор проекта «Колыбель надежды» Гульнара Прадедова корреспонденту ИА REGNUM. — Ладно, установили видеонаблюдение. Но стенды с информацией о местах помощи мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации зачем закрашивать? Там были телефоны и адреса соцзащиты, центров «Семья» и «Мария», телефоны кризисной службы для матерей. Вместо поддержки молодых матерей мы видим лишь запреты. А запретами никогда ни одна проблема не искоренялась. Необходима профилактика — помощь психологов, кризисных специалистов, программы поддержки материнства, — а не 57 рублей пособия, которые выплачиваются в месяц мамам детей от полутора до трех лет. Я не «за» и не «против» «окон жизни», я за то, чтобы проблему убийств новорожденных решали не запретами, а помощью. У законопроекта сенатора Мизулиной первые четыре пункта — это запреты, и лишь потом речь идет про необходимость усилить государственную поддержку материнства. Почему на первом месте нет изменения размера тех же давно уже смешных пособий?»

По мнению Гульнары Прадедовой, «хвост пока виляет собакой» и наше правительство, как и сенатор Елена Мизулина и ее сторонники, борются не с причиной, а следствием.

«Если уберут беби-бокс в Тюмени, от нежеланных детей не перестанут избавляться. И сам бокс сделан, чтобы спасать жизнь, а не быть местом складирования младенцев, и ни в коем случае он не призван снимать ответственность с «кукушек». Он лишь напоминание о том, что ведется слабая работа по помощи женщинам, оказавшимся в беде с ребёнком на руках. Нужна системная поддержка, а не единовременный «материнский капитал». На бюджетное финансирование социализации неблагополучных мам, никто не надеется. Поэтому предлагала неоднократно, даже петицию создала: с продажи алкоголя и табачных изделий установить 10−15% социальный налог на эти цели», — говорит активистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член Совфеда Елена Мизулина заявила, что считает необходимым провести на площадке Госдумы общественную дискуссию по вопросу беби-боксов с привлечением всех заинтересованных и компетентных сторон.

«Явный интерес к теме беби-боксов, который мы наблюдаем все последние дни, убеждает меня в необходимости широкой общественной дискуссии на площадке парламента, — сказала Мизулина. — Мы видим, что по данной проблеме звучат совершенно полярные точки зрения. Когда вновь избранная Дума начнет свою работу, было бы целесообразно провести «круглый стол» и еще раз обсудить эту тему. В этой дискуссии должны принять участие все заинтересованные стороны: общественность, депутаты, сенаторы, Минздрав, РПЦ. Нам необходимо услышать друг друга».