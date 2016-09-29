Красногорск, 29 сентября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Проект бюджета Московской области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов может быть вынесен на рассмотрение Мособлдумы уже к 1 ноября, сообщает РИАМО со ссылкой на председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Московской областной думы

«До 1 ноября текущего года губернатором будет внесен проект закона «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов», рассмотрение и утверждение которого будет проходить в соответствии с новым порядком, утвержденным в июле текущего года. Как результат, он должен быть принят в установленные сроки и с соблюдением всех процедур», — пояснил Брынцалов.

Напомним, что проект бюджета вносит на рассмотрение депутатов губернатор области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября депутаты областного парламента впервые собрались на заседание Думы VI созыва. По словам Брынцалова, рассмотрение бюджета станет одной из основных задач Мособлдумы в этом созыве.