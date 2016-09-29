Махачкала, 29 сентября, 2016, 16:32 — ИА Регнум.



Право

Помощник прокурора Магарамкентского района Дагестана Абдулгамид Гаджиев приговорен к штрафу за получение взятки, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе прокуратуры республики.

Подсудимый выступал в качестве гособвинителя на суде по делу двух местных жителей, обвиняемых в краже. В разговоре с родственницей одного из них Гаджиев согласился за взятку в сумме 100 тысяч рублей потребовать для фигурантов дела более мягкое наказание.

Помощник прокурора был задержан в собственном автомобиле сотрудниками регионального управления ФСБ в момент передачи денег. Суд приговорил Гаджиева к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , накануне по подозрению в получении взятки был задержан прокурор Сулейман-Стальского района Тимур Яралиев. По версии следствия, задержанный согласился не дать ход уголовному делу в отношении участкового полиции, который скрыл преступление от учета. Взамен Яралиев потребовал 100 тысяч рублей.

В 2014 году помощник прокурора Левашинского района был приговорен к пяти годам тюрьмы за вымогательство взятки со школьного учителя за то, что тот работал по фальшивому диплому. Обвиняемого также обязали выплатить штраф в размере 4,5 млн рублей.