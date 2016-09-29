Москва, 29 сентября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Заявления, прозвучавшие из уст Джона Кирби, являются руководством к действию, обращённым в сторону сирийских радикалов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 сентября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и терроризм

«То, что было сказано, накладывает на нас вину в активности террористов в Сирии, которых США позиционируют как мирную оппозицию. Хочу напомнить, что именно американцы обязались урезонить этих оппозиционеров, с которыми, как мы теперь понимаем, прямое или опосредованное действие Вашингтоном не прекращалось. По сути, заявление является ничем иным, как руководством к действию, обращённым к радикалам. У нас нет другого варианта, кроме как расценить это подобным образом», — сказала Захарова.

Она привела пример из недавней истории: «После того, как в Европе или в США происходили теракты, и Россия выражала сочувствие, слова поддержки, мы читали в американских СМИ или спонсируемых США СМИ о том, что российские официальные лица выражают недостаточное сочувствие. Как же можно говорить о том, что мы это делаем, когда сегодня звучат такие вещи, как «ваши солдаты будут возвращаться на Родину в мешках»? Представьте, что после 2001 года и терактов 11 сентября, например, пресс-секретарь президента РФ или представитель МИД выступили бы с подобными заявлениями, с которыми выступили вчера представители Госдепа, и кто-то из Москвы позволил себе изречение о том, что если США не прекратят свою политику, то терактов будет больше?».

Захарова подчеркнула, что объектом действий Вашингтона и его политики в информационной среде являются «отношения между двумя народами»: «Заявления из Госдепа слышат и понимают граждане России. Как вы считаете — как будут восприниматься США после таких заявлений? Мне кажется, уже даже «Радио Свобода» скоро перестанет цитировать американских представителей».

Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что террористы запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» будут проводить террористические атаки в городах России.

«Последствия таковы, что в Сирии продолжится гражданская война. Группы экстремистов продолжат использовать вакуум власти для расширения своих операций, включая, вне сомнений, атаки против интересов России, возможно, даже в российских городах. И Россия продолжит отправлять домой тела военнослужащих, терять ресурсы, даже, возможно, самолеты», — сказал Кирби.