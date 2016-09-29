Москва, 29 сентября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Меры по противодействия международному терроризму обсудили сегодня, 29 сентября. руководители штабов вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) на заседании в Санкт-Петербурге.

Советский плакат.

По итогам заседания принят ряд важных, конструктивных решений. «Речь идет о развитии единой геоинформационной системы военного назначения, совершенствовании взаимодействия в рамках совместной системы связи вооруженных сил государств СНГ, осуществлении гуманитарного разминирования, в том числе с учетом опыта разминирования района Пальмиры в Сирии», — пояснил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Он также сообщил, что в связи с сохраняющейся опасностью террористической угрозы на заседании «прошел откровенный обмен мнениями и опытом противодействия международному терроризму, в том числе с учетом практики действий российских военнослужащих в Сирии».

Глава российского Генштаба также рассказал, что на заседании были подведены итоги сотрудничества вооруженных сил стран Содружества в текущем году и согласованы совместные мероприятия на будущее. По ним приняты решения, направленные на дальнейшее развитие взаимодействия в сфере обороны и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, боевой потенциал Вооруженных сил РФ за последние 3 года повысился на 32%, армия получила более 15 тыс. единиц вооружения и военной техники. Также повысилась интенсивность военных учений. «Интенсивность ежегодно проводимых практических мероприятий возросла в 3 раза, количество военнослужащих, задействованных в стратегических учениях — в 10 раз», — отметил Шойгу.