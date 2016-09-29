Тбилиси, 29 сентября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. «Единое национальное движение» за несколько дней до выборов поменяло планы и большую предвыборную акцию проведет в центре Тбилиси не 2 октября, как это объявлялось ранее, а 5 октября.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Об этом на брифинге 29 сентября заявил один из лидеров ЕНД Ника Мелия. По его информации, акция начнется в 16:00 часов и охватит территорию с площади Роз до площади Свободы. Судя по его заявлению, лидеры партии будут обращаться к сторонникам именно с площади Роз.

По заявлению Ники Мелия, это будет широкомасштабная, многотысячная акция, на которую они ожидают «много десятков тысяч» сторонников со всех регионов Грузии.

«Хочу вас заверить, что такого многочисленного собрания народа за последние годы не проводилось», — подчеркнул представитель ЕНД.

Он также сообщил, что его партия действует в соответствии с законом и сегодня же подаст в мэрию заявку на проведение такой акции.

Несколько дней назад тот же Ника Мелия анонсировал проведение масштабной предвыборной акции на проспекте Руставели и площади Свободы в Тбилиси на 2 октября. Он же заявил, что на этот день акцию планирует правящая «Грузинская мечта» и предупредил ее, что двум основным противостоящим партиям нельзя в один день в одних и тех же центральных кварталах столицы проводить одновременно две масштабные акции. Он дал «Грузинской мечте» один день, чтобы та назвала точное время своей акции, в противном случае пригрозил, что действия правящей силы будут расценены как провокационные, а сама «Грузинская мечта» выступит как источник провокаций.

О том, что правящая партия планирует большое предвыборное собрание своих сторонников в Тбилиси, грузинским СМИ задолго до выступления Ники Мелия сообщили представители «Грузинской мечты». Днем проведения такой акции было названо 5 октября, а местом проведения — проспект Руставели и площадь Свободы.

После заявления Мелия о запланированной ЕНД на 2 октября акции премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сообщил журналистам, что его партия никакого большого предвыборного собрания сторонников в Тбилиси не планирует.