Москва, 29 сентября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Официальная Москва надеялась получить из Вашингтона дезавуирующие заявления Джона Кирби сообщения, но так их и не дождалась. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 сентября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Джон Кирби

«Мы вчера поздно ночью начали получать сообщения о заявлениях из Вашингтона. Была надежда, что к утру сообщения будут дезавуированы в связи с их несоответствием нормам гуманизма, но, увы, этого не произошло. Произошло обратное — подкрепление другими ещё более неуместными заявлениями», — сказала Захарова.

По её словам, речь идёт не только о дипломате: «Мало того — такие заявления позволяет себе делать человек, в чьём творческом пути значатся годы на военной службе. Если люди позволяют себе говорить о коллегах, близких по профессии, с таким цинизмом, я хочу задать вопрос: а что дальше?».

Захарова обратила внимание на ответ про «вакуум власти»: «Ведь это США настаивает на уходе Башара Асада. Если сейчас там полагают небезопасным «вакуум», то что будет, если уйдёт законно избранный президент и законно избранное правительство? Должна же быть логика в словах?».

Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что террористы запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» будут проводить террористические атаки в городах России.

«Последствия таковы, что в Сирии продолжится гражданская война. Группы экстремистов продолжат использовать вакуум власти для расширения своих операций, включая, вне сомнений, атаки против интересов России, возможно, даже в российских городах. И Россия продолжит отправлять домой тела военнослужащих, терять ресурсы, даже, возможно, самолеты», — сказал Кирби.