Чебоксары, 29 сентября, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Во вновь сформированном Госсовете Чувашии прошла первая сессия. Сегодня, 29 сентября, в парламенте распределили руководящие должности. Из депутатов предыдущего созыва в новом руководящем составе сохранил свою должность только Николай Малов, за которым закрепили комитет и дали место заместителя председателя Госсовета. Также сменился руководитель аппарата чувашского парламента и полномочный представитель главы Чувашии в Госсовете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Госсовет Чувашии Новый президиум Госсовета Чувашии

Спикером республиканского парламента стал депутат четырёх созывов 56-летний Валерий Филимонов («Единая Россия»), который возглавлял государственную аптечную сеть «Фармация». Он сменил в этой должности Юрия Попова, который мог сохранить это место, так как получил «предложение со стороны главы» Чувашии Михаила Игнатьева, но отказался. «Беру самоотвод», — сказал Попов, ещё в начале сессии награждённый орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Вместе с новым руководителем Госсовета сменился и руководитель аппарата. Им стала министр юстиции Надежда Прокопьева, которой в ходе обсуждения был задан только один вопрос: почему «вдруг пришла к нам». «Сами захотели или поручение?», — поинтересовался справоросс Игорь Моляков. Глава Минюста пояснила, что проработала министром шесть лет, а «каждые 5−6 лет — это пройденный опыт, и надо работу менять». «Когда мне сделали предложение на эту должность, я просто согласилась», — сказал Надежда Прокопьева.

В руководящем составе президиума сохранил должность только Николай Малов, назначенный вице-спикером и главой комитета по государственному строительству, местному самоуправлению. Все остальные места заняли новые лица. Вице-спикером стала глава экс-глава Госслужбы по тарифам Альбина Егорова, которая также возглавила комитет по бюджету, финансами и налогам. Руководителем комитета по национальной политике и социальным вопросам назначен глава фракции единороссов Вячеслав Рафинов, ранее работавший детским омбудсменом Чувашии. Сенатором от Госсовета Чувашии остался Вадим Николаев, к которому у депутатов не было ни одного вопроса.

Отметим, что полномочным представителем главы Чувашии в региональном парламенте назначен руководитель администрации Юрий Васильев. Ранее эти обязанности исполняла Надежда Прокопьева.