Пермь, 29 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Участники инспекции Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Оценим качество дорог!» отправились в новый рейд и первыми городами, которые они посетили, стали Пермь и Ижевск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики. Платон

Главной задачей рейда, стала оценка ситуации с гарантийными дорогами в ряде регионов, где активисты ОНФ побывали в 2015 году.

Пермь не вселила в экспертов оптимизма: прошлогодние замечания участников дорожной инспекции ОНФ власти исправили лишь частично, а недавно отремонтированные дороги уже имеют немало дефектов, в том числе разрушения верхнего слоя покрытия.

По заключению общественников, проезжая часть ряда улиц, на которую еще не истек гарантийный срок, не соответствуют нормам и требованиям к дорожному полотну. Нарекания вызвали улицы Маршала Рыбалко, Генкеля, Букирева, Малкова.

«Мы сравнили ту информацию, которую сообщила нам городская администрация, с реальным положением дел и обнаружили заметные расхождения. То есть вроде бы что-то сделали, но явно не сверяясь с нормативными требованиями», — рассказал участник дорожной инспекции ОНФ Дмитрий Цопов.

Относительно Ижевска общественники отметили положительную динамику, но одновременно подчеркнули, что замечаний осталось много.

Часть дорог и в Ижевкске, и в Перми в 2016 году ремонтируется на средства, полученные от работы системы «Платон» (система взимания платы с большегрузов). В Перми это шоссе Космонавтов, улицы Ленина, Ласьвинская, Е. Ярославского, где работы уже закончены. Всего на этих объектах было отремонтировано почти 96 тыс. кв. м асфальта.

В Ижевске на деньги от «Платона» в августе завершился ремонт участка улицы Ленина от улицы Коммунаров до улицы Камбарской. Также была сдана улица Бородина. К состоянию дорожного покрытия на этих улицах у общественников есть ряд замечаний.

Участник инспекции «Оценим качество дорог!» ОНФ Николай Мельков сделал акцент на том, что деньги, получаемые благодаря системе «Платон», используются для увеличения объема ремонта дорог в городах. Общественники оценили качество этого ремонта уже в нескольких городах, и оно оставляет желать лучшего. На дорогах, отремонтированных в этом году, уже есть дефекты, включая даже разрушения верхнего слоя покрытия, но ведь и ремонту всего несколько месяцев. Вероятнее всего, это связано с несоблюдением технологии при проведении ремонта.

«По-хорошему, качество проводимых работ должна контролировать независимая лаборатория, расположенная в другом регионе. У нас же чаще всего такие лаборатории принадлежат тем же организациям, которые делают ремонт. Или же привлекается хоть и независимая от исполнителя, но тем не менее местная лаборатория, на которую при желании вполне могут оказать давление стороны, заинтересованные в том, чтобы ремонт дорог и выделение на это бюджетных миллиардов повторялись как можно чаще. Поэтому так важен общественный контроль — чтобы и местные активисты, и обычные автомобилисты обращали внимание на результаты ремонтных работ» — сказал Мельков.

Отметим, что проблема с состоянием дорог в Прикамье характерна не только для краевого центра. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Пермском крае был оштрафован муниципалитет за состояние местных дорог. 100 тысяч рублей заплатила администрация Чусовского района края, а ее глава — 2 тысячи. В этом же году водители города Соликамска выступили со специальным обращением к администрации своего города и губернатору Пермского края по поводу плохого состояния автомобильных дорог.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве транспорта Пермского края, в 2016 году объем дорожного фонда Прикамья составляет около 9 млрд рублей. Из них 3,5 млрд рублей смогли привлечь муниципалитеты на приведение в нормативное состояние 250 км автомобильных дорог местного значения. За счет субсидий работы проводились в Перми, Чусовом, Куеде, Яйве, Губахе, Усолье, Соликамске, Лысьве, а также в Красновишерском, Карагайском, Ильинском, Косинском и других районах.

На 2017−2018 годы в дорожном фонде Пермского края предусматриваются субсидии муниципальным образованиям Пермского края в объеме 3,2 млрд рублей на софинансирование работ по проектированию, строительству (реконструкции) и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.