Москва, 29 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Жители России стали меньше беспокоиться о влиянии санкций Запада на финансовую систему страны. Доля граждан, опасающихся негативных последствий санкций, снизилась с 66% в 2015 году до 56% в августе 2016 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По-прежнему, сильнее всех обеспокоены влиянием санкций на финансовую систему страны жители обеих Москвы и Санкт-Петербурга (86%), а меньше всего — опрошенных в городах-миллионниках (45%).

Несмотря на то, что более половины российских граждан опасаются финансового кризиса, на их финансовое поведение это никак не влияет. Отказываться от каких-либо финансовых услуг готовы не более 7% опрошенных, и на протяжении последних двух лет этот показатель практически не меняется.

Всероссийский опрос проведен в августе 2016 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%