Стокгольм, 29 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Нужно искать разные возможности для диалога с Россией, чтобы уменьшить напряженность в регионе. Об этом заявил журналистам премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, сообщает финский национальный вещатель Yle.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Швеции

По словам Лёвена, важно выстраивать диалог не только между Евросоюзом и РФ, но и между североевропейскими странами и Россией. Премьер-министр Швеции указал на необходимость диалога в различных форматах. «Президент Финляндии встречается с российским коллегой, и это, конечно, тоже важный форум», — добавил он.

Журналисты также спросили Лёвена, означает ли готовность Стокгольма к диалогу, что власти страны могут пригласить президента РФ Владимира Путина в Швецию? «Мы пока не принимали никаких конкретных решений, но мы стремимся к хорошему диалогу также с президентом России. Это крайне необходимо. Россия является нашим соседом, и мы должны рассматривать меры по уменьшению напряженности в регионе и увеличению безопасности граждан», — ответил премьер-министр Швеции.

Премьер-министры Северных стран в ходе своей двухдневной встречи на Аландских островах обсудили, в частности, вопросы экологии, «Брексит», состояние экономики в Северных странах и усиление контроля на границах стран ЕС.

Напомним, Финляндия не раз подвергалась критике со стороны Швеции за свою политику в отношении России. Так, например, резонанс среди политического истеблишмента страны вызвал визит президента России Владимира Путина в Финляндию в начале июля. Сначала на саммите по безопасности, проходившем в городе Наантали (Финляндия), бывший министр обороны Швеции Карин Энстрем выразила недоумение по поводу приглашения Путина в Финляндию. Позже глава МИДа королевства Маргот Вальстрём в интервью шведской газете DagensNyheter заявила о том, что Стокгольм вряд ли бы направил подобное приглашение российскому лидеру. «Вы должны быть осторожными, когда речь идет о действиях, которые могут быть использованы в целях пропаганды или которые могут быть истолкованы как официальное признание определённой политики», — заявила Вальстрём.

Позже премьер-министр Швеции Стефан Левен выразил сожаление в связи с замечаниями бывшего министра обороны страны. «Премьер-министр Швеции позвонил мне, чтобы выразить свое сожаление, и сказал, что Швеция поддерживает политику Финляндии в отношении России», — рассказал журналистам премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. По его словам, Стокгольм поддерживает все попытки Хельсинки наладить диалог с Москвой. «Никто не делал выговор Финляндии», — подчеркнул Сипиля.

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