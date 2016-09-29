Донецк, 29 сентября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Батальон «Спарта» ВС ДНР не проводил на территории Луганщины никаких «зачисток». Об этом 29 сентября в ходе пресс-конференции заявил глава ДНР Александр Захарченко, комментируя отправку «Спарты» в ЛНР, передает ИА REGNUM .

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«Хочу добавить, что любое нарушение конституционного порядка в Луганске будет расцениваться нами как предательство. Есть законно избранная власть. Никаких зачисток не было. Мы всегда поможем луганчанам защитить честь и свободу. Так же как они готовы помочь нам. Вот этим «Спарта» и занималась», — подытожил Захарченко.

По его словам, «Спарта» занималась охраной границ республики. «Для нас, жителей Донецкой народной республики, жители Луганской народной республики являются братьями. Подразделение, которое было отправлено в ЛНР, занималось охраной границ и перекрытием направлений возможных ударов украинских военнослужащих. Больше ничем «Спарта» не занималась. Задача была выполнена. В течение двух дней они находились там. По истечении этого срока батальон «Спарта» убыл, так как луганчане со своими проблемами справились самостоятельно», — сказал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Захарченко заявил, что батальон «Спарта», возглавляемый гражданином РФ Арсеном Павловым (позывной «Моторола»), был переброшен в соседнюю ЛНР для предотвращения госпереворота. «Пришлось перебросить подразделение для решения их проблем. Батальон «Спарта» действительно находился на территории Луганской народной республики», — сказал Захарченко.

Он добавил, что в самой ДНР угрозы дестабилизации обстановки нет. «У нас на самом деле все спокойно. Мы регулярно ведем диалог со всеми слоями общества и с соседней республикой», — подчеркнул он.

Напомним, 21 сентября глава ЛНР Игорь Плотницкий рассказал о предотвращенной попытке госпереворота. «Мы все прекрасно знаем. Знаем и тех внутренних врагов, и наверняка тех, у кого есть покровители, возможно, даже и в Российской Федерации», — уточнил Плотницкий.

Он признал, что связывался со своим донецким коллегой Захарченко. «У них тоже что-то примерное готовилось, поэтому они тоже сработали нормально», — сказал Плотницкий.

Ранее, в начале августа в Луганске на Плотницкого было совершено покушение. Его автомобиль подорвали. При этом глава ЛНР получил незначительные повреждения. Плотницкий возложил ответственность за произошедшее на правительство Украины и американские спецслужбы. В Киеве в свою очередь подчеркнули, что украинская сторона к покушению не причастна.