Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум.



medicfoto.ru Алкоголь на дороге

Солидный срок грозит жителю Матвеево-Курганского района за применение насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Мужчина попал под следствие после того, как сбил пешехода, а затем и сотрудника полиции. Оказалось, что перед тем, как сесть за руль, подозреваемый пил горячительные напитки. Об этом ИА REGNUM 29 сентября сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, инцидент произошел 25 сентября этого года. Пьяный мужчина, управляя автомобилем «HondaCiviс», сбил пешехода в Таганроге и скрылся с места ДТП. Подозрительную машину заметили инспекторы ГИБДД, но на их требования остановиться водитель не отреагировал. Не подействовало на нарушителя и очередное ДТП — он врезался в отбойник.

Сбив инспектора ДПС, водитель вновь попытался скрыться, но уже пешком. Но далеко убежать мужчине не удалось. При проверке документов выяснилось, что водитель не имел права садиться за руль, так как ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в пьяном состоянии.

Добавим, накануне было возбуждено уголовное дело по такой же статье в отношении жителя Новочеркасска. Следствие считает, что инцидент произошел 20 сентября. Мужчина распивал алкоголь в общественном месте, но за административное правонарушение отвечать отказался и ударил в лицо сотрудника полиции.

Напомним, накануне аналогичный случай произошел в Волгоградской области. На трассе Волгоград-Москва во время несения службы пострадал инспектор Госавтоинспекции. Полицейского сбил пьяный водитель «ВАЗ-2107». Страж порядка в больнице.