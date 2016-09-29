Донецк, 29 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум.



Ministerie van Defensie Исследование обломков лайнера на месте крушения

Ответственность за сбитый в небе над Донетчиной малайзийский «Боинг-777» лежит на властях Украины. Об этом 29 сентября в ходе пресс-конференции заявил глава ДНР Александр Захарченко, комментируя результаты расследования Международной следственной группы по авиакатастрофе, передает ИА REGNUM.

«Я смотрел тот мультипликационный фильм, который они создали, и честно скажу, что Голливуд мог бы снять лучше. Я считал и считаю, что ответственность за сбитый «Боинг» лежит на Украине», — сказал Захарченко.

Он также пообещал наказать виновных в трагедии. «Я уверен, что настоящее расследование будет после того, как мы победим. Мы докажем, кто сбил «Боинг». Виновные будут наказаны», — добавил Захарченко.

Напомним, 17 июля 2014 года над территорией ДНР из ЗРК «Бук» был сбит пассажирский «Боинг-777». Обломки самолета упали в районе села Грабово Шахтерского района (Донетчина, под контролем ДНР). Самолет совершал рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Все пассажиры и экипаж самолета (298 человек) погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственная группа представителей стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе под Донецком в июле 2014 года, представила результаты своего расследования.