Москва, 29 сентября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Стрелявшему в московском метро 33-летнему уроженцу Северного Кавказа, задержанному сегодня, 29 сентября, может быть назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на московском метрополитене.

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Стрельбу гражданин России открыл на открытом участке Таганско-Краснопресненской линии, когда поезд ехал от станции метро «Выхино» к станции «Лермонтовский проспект».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УВД на ММ задержали подозреваемого», — говорится в сообщении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).

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