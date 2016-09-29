Москва, 29 сентября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. За август 2016 года российские банки выдали 2,25 млн новых кредитов общим объемом более 288,7 млрд рублей. По сравнению с августом 2015 года количество кредитов выросло на 4%, а объемы кредитования — на 23%. В прошлом году было выдано 2,17 млн кредитов на 234,1 млрд рублей. Положительную динамику показали все сегменты кредитования за исключением автокредитов. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Tax Credits Кредит

Наиболее значительный рост показал сегмент кредитных карт. Их количество выросло на 6%, а объемы сразу на 103%. В августе 2016 г. банки выдали 700,9 тыс. кредитных карт общим объемом более 40,4 млрд рублей, годом ранее банки выдали 662,1 тыс. карт на 19,9 млрд рублей.

Количество новых кредитов наличными в годовом отношении выросло на 4%, а объемы выросли на 26%. В августе 2016 г было выдано 1,48 млн кредитов на 163,1 млрд рублей, годом ранее банки выдали 1,43 млн кредитов на 129,4 млрд рублей. Средний размер выданного кредита наличными вырос с 91 до 110 тыс. рублей.

В сегменте ипотеки общее количество новых кредитов выросло на 2%, а объемы — на 1%. В августе 2016 г. было выдано 41,8 тыс. кредитов на 66,3 млрд рублей, в прошлом году — 41,1 тыс. кредитов на 65,6 млрд рублей. «Средний чек» по ипотечным кредитам незначительно снизился: с 1,59 до 1,58 млн рублей.

Количество новых автокредитов в годовом отношении снизилось на 14%, а объемы на 2%. В августе 2016 г. было выдано 21,9 тыс. автокредитов на 16,8 млрд рублей против 25,5 тыс. кредитов на 17,1 млрд рублей годом ранее. Средний размер выданного автокредита вырос с 670 до 765 тыс. рублей.

По сравнению с июлем 2016 года количество новых кредитов в августе выросло на 12%, а объемы кредитования на 13%. Всего за 8 месяцев 2016 года банки выдали 15,9 млн кредитов на 1,96 трлн рублей.